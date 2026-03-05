La Chine mise sur une "société favorable à la natalité" face au vieillissement

La Chine s'engage à établir une "société favorable à la natalité" au cours des cinq prochaines années pour soutenir l’emploi, l’éducation, la santé et les revenus, selon un rapport officiel du gouvernement publié jeudi.

Les autorités prévoient d’améliorer les services à la population et de répondre de manière proactive au vieillissement, en "favorisant un emploi de qualité et le plein emploi, en améliorant le système de répartition des revenus et en affinant le système de sécurité sociale", tout en encourageant le mariage et la maternité et en renforçant le soutien au logement pour les familles.

La population chinoise a diminué pour la quatrième année consécutive en 2025, le taux de natalité ayant atteint un niveau historiquement bas, selon les données officielles publiées en janvier, les experts mettant en garde contre une nouvelle baisse.

Selon les estimations de Reuters, Pékin prévoit cette année de dépenser environ 180 milliards de yuans (22,50 milliards d'euros) pour encourager les naissances. Les principaux coûts concernent la subvention nationale pour les enfants et la prise en charge totale des frais médicaux liés à la grossesse et la prise en charge de la fécondation in vitro (FIV) en 2026.

Le plan quinquennal chinois, également publié jeudi, prévoit de mettre en œuvre le système de subventions pour la garde d’enfants et d'étendre les expérimentations de services de garde subventionnés, tout en fixant les objectifs de croissance.

Les services pour les femmes en début de grossesse et la santé reproductive seront améliorés, avec des efforts accrus pour prévenir et traiter les malformations congénitales.

Les autorités affineront également les politiques d’enseignement préscolaire gratuit et augmenteront l’offre de places dans les établissements secondaires, les dépenses publiques consacrées à l’éducation devant dépasser 4% du PIB, selon le rapport.

L'"ÉCONOMIE ARGENTÉE" La population chinoise, en recul depuis 2022, vieillit rapidement, compliquant les efforts de Pékin pour stimuler la consommation et réduire la dette.

De nouvelles mesures viseront à développer "l’économie argentée" pour améliorer le bien-être des personnes de plus de 60 ans, avec davantage de services de soins et un soutien renforcé aux pensions et au bien-être des seniors.

D’ici 2035, leur nombre devrait atteindre 400 millions, entraînant des départs massifs du marché du travail, alors que les budgets des retraites sont déjà sous pression.

La Chine a déjà relevé l'âge de départ à la retraite, les hommes devant désormais travailler jusqu’à 63 ans au lieu de 60, et les femmes jusqu’à 58 ans au lieu de 55.

(Bureau de Pékin, rédigé par Farah Master, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)