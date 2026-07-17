La Chine menace de contre-mesures face à la nouvelle réglementation américaine en matière de visas

La Chine a exhorté vendredi les États-Unis à renoncer à leur nouvelle réglementation "discriminatoire" en matière de visas et a dit se réserver le droit de prendre des contre-mesures de réciprocité.

Pékin rejette les décisions américaines qui ne servent les intérêts de personne, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d'une conférence de presse à Pékin.

L'administration américaine envisage de restreindre la durée des visas accordés aux étudiants étrangers et aux journalistes, notamment en limitant à 90 jours la durée de séjour des journalistes chinois. La mesure publiée jeudi au Journal officiel fédéral doit faire l’objet d’un examen par le Congrès avant qu’une date d’entrée en vigueur puisse être fixée.

(Rédigé par Joe Cash ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)