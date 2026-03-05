Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Chine fixe un objectif de croissance annuelle compris entre 4,5% et 5%
information fournie par Reuters•05/03/2026 à 01:17
La Chine vise une croissance
annuelle comprise entre 4,5% et 5%, indiquant que le pays était
prêt à tolérer un rythme plus lent que celui de 5% atteint l'an
dernier, montre jeudi une copie d'un rapport officiel du
gouvernement que Reuters a pu consulter.
(Marius Zaharia; version française Camille Raynaud)
