La Chine fixe un objectif de croissance annuelle compris entre 4,5% et 5%

La Chine a fixé son objectif de croissance pour 2026 entre 4,5% et 5%, un rythme légèrement plus lent que celui de 5% atteint l'an dernier.

La Chine a également présenté son nouveau plan quinquennal, dans lequel Pékin s'engage à investir dans l'innovation, les industries de haute technologie, la recherche scientifique et à une augmentation "notable" - mais non précisée - de la consommation des ménages en tant que part de la production économique.

Ces engagements montrent que Pékin s'inquiète du fait que la faiblesse de la demande intérieure rende la deuxième économie mondiale trop dépendante aux exportations pour sa croissance.

Ils soulignent également que la Chine ne souhaite pas abandonner ses efforts visant à moderniser son vaste complexe industriel, qui lui permet d'influencer les chaînes d'approvisionnement, dans un contexte de concurrence commerciale accrue.

L'objectif de croissance était détaillé dans un rapport du gouvernement que Reuters a pu consulter et qui doit être présenté au Parlement.

Les économistes estiment qu'un objectif de croissance moins ambitieux donne à Pékin davantage de flexibilité pour mettre en oeuvre des réformes, telles que la réduction de la surcapacité industrielle, mais ont averti que ce changement ne signifiait pas pour autant un abandon de son modèle de croissance axé sur la production.

En matière de relance, la Chine prévoit un déficit budgétaire de 4,0% du produit intérieur brut (PIB), similaire à celui de l'année dernière.

Elle a fixé des quotas d'émission de dette spéciaux inchangés pour le gouvernement central à 1.300 milliards de yuans (161.87 milliards d'euros) et pour les gouvernements locaux à 4.400 milliards de yuans.

