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La Chine exhorte l'Iran et les États-Unis à relancer les négociations
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 13:07
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La Chine encourage l'Iran et les États-Unis à faire preuve de raison, de retenue, à revenir au mémorandum d'entente d'Islamabad et à "engager des consultations de fond", a déclaré mercredi à Pékin le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à son homologue iranien.

"Nous exhortons toutes les parties à prendre des mesures efficaces pour rouvrir le détroit d’Ormuz dans les plus brefs délais", afin de préserver la stabilité des chaînes d’approvisionnement et de transport énergétiques internationales, a déclaré Wang Yi, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que la Chine "ne souhaite pas voir les tensions régionales s’étendre davantage au Yémen et à la mer Rouge".

Téhéran et Washington devraient "rétablir le mécanisme de négociation sur la base du consensus atteint jusqu’à présent", a déclaré Wang Yi au ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, qui effectue une visite d’une journée à Pékin.

Ces entretiens entre les deux diplomates ont eu lieu une semaine avant la rencontre prévue entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump à Washington.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré mardi que Donald Trump et Xi Jiping poursuivraient leurs discussions sur l’Iran et les liens financiers de la Chine avec Téhéran, que Washington cherche à exclure des systèmes financiers occidentaux.

Pékin, principal acheteur du pétrole iranien, a souligné à plusieurs reprises la nécessité de rétablir une navigation normale et sûre dans le détroit d'Ormuz, mais s'est largement abstenu de contester directement les menaces de Téhéran à l'encontre du transport maritime.

"La situation actuelle démontre une fois de plus que l’architecture de sécurité existante au Moyen-Orient est inadéquate et doit être réformée et renforcée", a déclaré le chef de la diplomatie chinoise mercredi.

La Chine est prête à promouvoir la paix, l’équité et la justice dans la région, et sa politique à l’égard de l’Iran est restée cohérente et stable, a-t-il ajouté.

(Xiuhao Chen, Yukun Zhang et Liz Lee ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 14:00

    Il n' y a rien à négocier, c'est la raisons pour laquelle la guerre ne s'arrête pas. Trump a perdu mais il ne veut pas l'admettre. Il a signé un accord qu'il n'a pas respecté, l'Iran n'a rien à céder.

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