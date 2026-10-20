La Chine estime que la décision des États-Unis d'interdire DeepSeek dans les systèmes informatiques gouvernementaux va à l'encontre du consensus atteint par Xi et Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère chinois du Commerce a déclaré mardi que la décision du gouvernement américain d’interdire l’utilisation du modèle d’IA chinois DeepSeek dans les systèmes informatiques des agences gouvernementales « fait fi d’un consensus important » conclu entre les dirigeants des deux pays, porte gravement atteinte aux intérêts des entreprises chinoises et entrave la coopération commerciale normale.

Dans un communiqué, le ministère chinois a exhorté les États-Unis à « corriger immédiatement ces pratiques erronées … et à lever les restrictions discriminatoires en question ». La Chine est « profondément mécontente et s'oppose fermement » à cette décision, a-t-il ajouté.