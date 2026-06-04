La Chine dénonce des propos "calomnieux" de Rubio sur Tiananmen

(Actualisé en fin de dépêche avec militante appréhendée à Hong Kong, veillées)

La Chine a protesté jeudi contre des propos "calomnieux" du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio formulés à l'occasion du 37e anniversaire de la répression sanglante des manifestations étudiantes de la place Tiananmen, un passé que Taiwan a invité Pékin à affronter.

Les événements du 4 juin 1989, marqués par l'écrasement du mouvement démocratique par l'armée, ne sont pas commentés publiquement en Chine et il n'existe aucune commémoration officielle de cet épisode historique.

"Aucune censure ne peut effacer le passé", a commenté Marco Rubio dans un communiqué mercredi, estimant que "ceux qui se sont sacrifiés pour défendre leurs droits inaliénables à la liberté d'expression et de rassemblement pacifique seront un jour réhabilités".

A Pékin, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning a répondu jeudi que le gouvernement était depuis longtemps parvenu à une "conclusion claire" concernant les "troubles politiques qui se sont produits à la fin des années 1980".

Défendant la "voie du socialisme à caractéristiques chinoises", elle a accusé les Etats-Unis de déformer des faits historiques, de "ternir l'image du système politique et du modèle de développement" et d'interférer avec les affaires intérieures de Pékin "sous prétexte" de démocratie et de droits de l'Homme.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président taiwanais Lai Ching-te, que Pékin considère comme un "séparatiste", a dit "espérer sincèrement" que la Chine pourra "reconnaître la vérité, apaiser les souffrances et ouvrir la porte à la réconciliation et au dialogue".

A Hong Kong, où une veillée aux chandelles dans le parc Victoria attirait par le passé des dizaines de milliers de personnes chaque année, les commémorations publiques ont pris fin après l'adoption par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale en 2020.

Les pelouses de football du parc accueillaient jeudi, pour la quatrième année consécutive, une foire régionale gastronomique et culturelle organisée par des associations prochinoises.

La militante hongkongaise Chan Po-ying, dernière présidente de la Ligue des sociaux-démocrates, un parti prodémocratie aujourd'hui dissous, a été embarquée dans un fourgon de police après s'être montrée, une fleur à la main, près du parc.

"Aujourd'hui est le 4 juin, une date spéciale dont tout le monde comprend la signification. Il est absurde qu'une personne tenant une simple fleur puisse attirer autant l'attention des journalistes et de la police", a déclaré Chan Po-ying avant d'être appréhendée.

La police a également arrêté à proximité un homme qui tenait une bougie pour trouble à l'ordre public.

Plusieurs veillées étaient prévues dans plusieurs villes du monde, notamment en Allemagne et en Australie.

(Ju-min Park et Liz Lee à Pékin, Ben Blanchard à Taipei, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)