La Chine accuse le Japon d'avoir "harcelé" un de ses porte-avions, Tokyo dément

Des navires et des avions japonais se sont "reprises livrés à des opérations de suivi à courte distance, de surveillance, de harcèlement et de provocation", a dénoncé Pékin.

Le porte-avions Liaoning. (illustration) ( AFP / STR )

Nouvelle épisode dans la montée des tensions sino-japonaises. Pékin a accusé l'armée nippone d'avoir "harcelé" un groupe de combat aéronaval chinois lors d'exercices menés en mer pendant 40 jours. Des accusations infondées selon Tokyo.

La marine chinoise a affirmé cette semaine que des navires et des avions japonais s'étaient "à plusieurs reprises livrés à des opérations de suivi à courte distance, de surveillance, de harcèlement et de provocation" .

La Chine a indiqué qu'une formation menée par son porte-avions Liaoning avait opéré dans des zones comprenant la mer de Chine méridionale et le Pacifique occidental, pour "de multiples cycles d'exercices offensifs et défensifs de jour comme de nuit". Ces entraînements ont impliqué des navires et des aéronefs et visaient à tester les "capacités opérationnelles systémiques en haute mer", a précisé la marine chinoise sur son compte WeChat.

Elle a ajouté que la formation du Liaoning avait "maintenu un haut niveau d'alerte tout au long, lançant des avions embarqués pour des sorties de combat... et répondant de manière constante aux actions dangereuses de la partie japonaise".

L'état-major interarmées japonais a déclaré mercredi soir sur X que ces affirmations étaient "infondées".

"Le ministère de la Défense et les Forces d'autodéfense continueront de mener une veille et une surveillance professionnelles et constantes dans les espaces maritime et aérien entourant notre pays", a-t-il indiqué.

"Opérations de surveillance et de collecte d'informations"

Dans un communiqué du 1er juin, l'état-major interarmées avait indiqué que la flottille chinoise avait mené des exercices à l'est des Philippines fin mai et que l'armée japonaise avait procédé à des "opérations de surveillance et de collecte d'informations".

Les tensions sino-japonaises se sont agravées après que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a suggéré en novembre dernier que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque chinoise sur Taïwan , île dont Pékin revendique la souveraineté.

Sous Sanae Takaichi, le Japon a accéléré son tournant vers une politique de défense plus proactive, s'éloignant encore davantage -avec l'encouragement des États-Unis- de sa posture pacifiste adoptée après la Seconde Guerre mondiale.

Le Japon a indiqué mercredi que la Chine avait arrêté deux de ses ressortissants soupçonnés d'avoir "fait sortir clandestinement des marchandises soumises à une interdiction nationale d'exportation et d'importation".

Selon des informations de médias japonais, ces deux employés de Fuji Electric pourraient avoir tenté de faire sortir du pays des terres rares.