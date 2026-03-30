La cheffe de l'opposition taïwanaise se rendra en Chine en avril

Cheng Li-wun, président du KMT, à Taipei

La cheffe de file ‌du Kuomintang (KMT), principal parti d'opposition à Taïwan, se rendra en Chine en ​avril sur invitation du président Xi Jinping, une visite qui interviendra à quelques semaines de la venue du président américain Donald Trump pour un sommet très ​attendu avec son homologue chinois.

Élue à la tête du KMT en octobre dernier, Cheng Li-wun a ​signalé un rapprochement avec Pékin encore plus ⁠étroit que sous la direction de son prédécesseur Eric Chu, nommé ‌en 2021 et qui s'est pas déplacé en Chine durant son mandat.

Pékin, qui considère Taïwan comme une province renégate et ​n'exclut pas de recourir ‌à la force pour la ramener dans son giron, refuse ⁠de discuter avec le gouvernement du président Lai Ching-te, qu'il considère comme "séparatiste", mais reçoit régulièrement des membres de haut rang du KMT.

Cheng Li-wun a accepté "avec ⁠joie" l'invitation de ‌Xi Jinping, a déclaré lundi le KMT dans un communiqué. ⁠Elle a exprimé "l'espoir" que le KMT et le Parti communiste chinois (PCC) "travaillent ensemble ‌pour promouvoir le développement pacifique des relations, renforcer les échanges ⁠et la coopération, et garantir la paix dans le détroit ⁠de Taïwan".

L'agence de ‌presse officielle Chine nouvelle a rapporté que la visite de Cheng Li-wun se ​déroulerait du 7 au 12 avril. ‌La cheffe de file du KMT se rendra à Pékin, à Shanghaï et dans la province ​de Jiangsu dans l'est du pays, a-t-elle précisé.

Cette annonce intervient alors que Taipei tente de convaincre le Parlement taïwanais, où l'opposition est majoritaire, ⁠d'approuver une enveloppe supplémentaire de 40 milliards de dollars pour des dépenses de défense.

Le KMT a dit soutenir le renforcement des défenses de l'île tout en indiquant ne pas vouloir signer de "chèques en blanc", réclamant davantage de précisions de la part du gouvernement.

(Bureau de Pékin et Ben Blanchard à Taipei; ​version française Jean Terzian)