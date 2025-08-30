La chasse à la tourterelle des bois de nouveau autorisée en France

La chasse à la tourterelle des bois, oiseau migrateur dont la population s'est effondrée en Europe, est de nouveau autorisée en France ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

La chasse à la tourterelle des bois, oiseau migrateur dont la population s'est effondrée en Europe, est de nouveau autorisée en France, une décision dénoncée samedi comme "inacceptable" par les défenseurs de la biodiversité.

"Pour la saison de chasse 2025-2026, le total des prélèvements autorisés pour la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) est fixé, pour l'ensemble du territoire métropolitain, à 10.560 spécimens", selon un arrêté publié vendredi au Journal officiel.

Cette autorisation, délivrée par le ministère de la Transition écologique et de la Biodiversité, s'appuie sur "les recommandations de la Commission européenne (...) concernant la proposition d'ouverture d'un quota de chasse de la tourterelle des bois pour les pays de la voie centre-ouest de migration dont la France, suite au constat d'un meilleur état de conservation de l'espèce sur cette même voie de migration", selon l'arrêté.

"Tout chasseur ayant prélevé un individu" de cette espèce "doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile +Chassadapt+ mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs (FNC)", selon le document.

La fédération des chasseurs doit à son tour transmettre quotidiennement ces données à l'Office français de la biodiversité (OFB). Une fois le quota atteint, la FNC alerte les chasseurs, bloque l'application et adresse, avant le 1er mai 2026, à l'OFB et au ministère un "bilan consolidé" des prélèvements.

"C'est une inacceptable rage de tuer qui est offerte aux chasseurs. Cette espèce reste à l'agonie", a réagi auprès de l'AFP Allain Bougrain Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

"Si ces experts européens sur lesquels s'appuie le ministère constatent un +meilleur état de conservation+ de l'espèce, c'est tout simplement parce qu'on a suspendu la chasse" et l'autoriser à nouveau "au moment où l'espèce commence tout juste à se stabiliser, voire à offrir un frémissement de renaissance, c'est inacceptable", a-t-il ajouté.

L'été dernier, en renouvelant l'interdiction de tuer cet oiseau, le ministère relevait alors que la population de tourterelles des bois, "estimée en 2009 entre 397.000 et 480.000 couples, a(vait) diminué de 44% sur les 10 dernières années", en grande partie du fait de "la disparition des habitats de l'espèce".

En 2020 c'est une décision du Conseil d'Etat qui avait conduit à la première suspension de la chasse à la tourterelle des bois.

Le juge des référés avait fait valoir à l'époque que l'espèce avait "diminué de près de 80% en 15 ans" et que les experts recommandaient "l'interdiction de la chasse de cet oiseau sauvage".

La LPO regrette le choix de la France, alors que certains pays européens "comme la Tchéquie" ont maintenu l'interdiction de chasser, malgré les recommandations des experts européens, selon son président.

"Ces mêmes experts recommandent de protéger sept espèces d'oiseau", dont le canard siffleur et la caille des blés, "et là, le gouvernement français ne fait rien", a regretté M. Bougrain Dubourg.