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La CE invite les Etats membres à freiner la demande énergétique
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 21:57
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L'Union européenne est confrontée à une crise des prix de l'énergie provoquée par les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur les marchés du pétrole et du gaz, a prévenu vendredi le commissaire européen à l'Energie dans une lettre consultée par Reuters, exhortant les États membres à envisager des mesures pour freiner la demande énergétique.

"Nous sommes confrontés à une crise des prix liée à une crise de l'approvisionnement", a souligné Dan Jorgensen dans ce courrier adressé aux ministres de l'Énergie des Etats membres.

Bien que l'UE soit aujourd'hui mieux préparée que pendant l'hiver 2021, lorsque la Russie avait restreint l'approvisionnement en gaz de l'Europe en réduisant ses livraisons, les gouvernements doivent renforcer leurs préparatifs pour l'hiver à venir, a-t-il ajouté.

"Je vous invite à envisager de prendre, ou de continuer à prendre, des mesures susceptibles de soutenir les injections [dans les installations de stockage de gaz] ou de réduire la demande de gaz et d'électricité aussi longtemps que nécessaire", a-t-il dit.

(Kate Abnett, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
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