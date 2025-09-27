La cathédrale de Nantes rouvre ses portes samedi, cinq ans après l'incendie

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, le 12 juin 2025 ( AFP / LOIC VENANCE )

La cathédrale de Nantes rouvre ses portes samedi, plus de cinq ans après l'incendie volontaire de juillet 2020, qui avait provoqué de lourds dégâts sur l'édifice classé au titre des monuments historiques.

La cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul était depuis fermée au public. Les travaux de restauration ne sont cependant pas terminés, et doivent se poursuivre jusqu'en 2028.

A l'occasion de la réouverture, plusieurs événements sont organisés samedi après-midi, notamment une cérémonie en l'honneur des artisans de la restauration, des témoignages de sapeurs-pompiers ayant participé au sauvetage et un spectacle suivi d'un concert sur le parvis de la cathédrale.

Un employé de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, le 30 juin 2021, endommagée par un incendie volontaire en juillet 2020 ( AFP / LOIC VENANCE )

La ministre démissionaire de la Culture, Rachida Dati, l'évêque de Nantes, Mgr Laurent Percerou, et la maire de Nantes, Johanna Rolland, doivent prendre la parole en milieu d'après-midi.

Les portes de la cathédrale s'ouvriront aux alentours de 19h pour le réveil de l'orgue.

Les travaux, menés sous la maîtrise d'œuvre de Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques, sont entièrement financés par l'Etat pour un montant à terme de 32 millions d'euros.

Les différentes opérations du chantier ont notamment été consacrées à la dépollution de l'édifice et à la restauration du bras sud du transept ainsi que du chœur.

Des fouilles archéologiques menées à cette occasions ont mis au jour les fondations de l'ancienne nef et plusieurs sépultures.

Des employés de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) devant la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, le 30 juin 2021, endommagée par un incendie volontaire en juillet 2020 ( AFP / LOIC VENANCE )

Le 18 juillet 2020, trois foyers d'incendie avaient été allumés au sein de la cathédrale, provoquant d'importants dégâts. Les soupçons s'étaient rapidement portés sur Emmanuel Abayisenga, bénévole rwandais, passé aux aveux une semaine plus tard.

Il a été condamné en 2023 à quatre ans de prison ferme par le tribunal correctionnel.

Emmanuel Abayisenga a été depuis renvoyé devant une cour d'assises où il sera jugé pour l'assassinat du père Olivier Maire en août 2021 en Vendée.