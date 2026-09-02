La capitale ukrainienne Kyiv secouée par trois violentes explosions - Reuters

Au moins trois fortes explosions ont secoué mercredi le centre de Kyiv, la capitale ukrainienne, ont rapporté des journalistes de Reuters.

Les autorités municipales avaient lancé plus tôt dans la journée une alerte aux raids aériens en raison d'une menace de drones, ajoutant alors que les unités de défense aérienne repoussaient l'attaque.

Une colonne de fumée noire s'élève d'un quartier situé près du bâtiment de l'université nationale, a précisé un des témoins.

Cela fait près d'une semaine que la Russie bombarde quotidiennement Kyiv, faisant plus de 10 morts.

(Bureau de Kyiv, version française Benoit Van Overstraeten)