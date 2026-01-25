 Aller au contenu principal
La capitale du Groenland privée d'électricité après un accident
information fournie par Reuters 25/01/2026 à 04:19

La capitale du Groenland, Nuuk, était privée d'électricité samedi après ce que l'opérateur du réseau électrique Nukissiorfiit a décrit comme un accident.

La coupure d'électricité a affecté toute la ville au même moment, selon des témoins.

Nukissiorfiit et la police du Groenland ont publié des communiqués sur la coupure de courant sur Facebook, sans fournir de détails sur l'accident.

Cet incident survient après que les autorités du Groenland ont actualisé cette semaine les recommandations relatives à la préparation en cas de situations d'urgence en réponse aux déclarations du président américain Donald Trump, qui a exprimé son intention d'acquérir le territoire autonome du royaume du Danemark.

(Jacob Gronholt-Pedersen; version française Camille Raynaud)

Groenland
