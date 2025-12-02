La CAN en salle d’attente

Alors que la CAN démarre le 21 décembre, les sélections africaines viennent d’apprendre que les clubs pourraient ne libérer leur joueur que le 15 décembre, soit une semaine plus tard que prévu. Une nouvelle illustration du manque de considération pour le tournoi africain, dont l’organisation au cœur de la saison fragilise le statut.

« C’est le 15 décembre, mais comme toujours dans cette situation, il y a un joueur impliqué, son équipe nationale et son club. Il y a des discussions pour savoir ce qui est le mieux pour chacun des trois. » C’est par cette déclaration d’Arne Slot à propos de Mohamed Salah que l’Égypte a appris qu’elle ne récupérerait sa star qu’à six jours du coup d’envoi de la CAN, au lieu d’une semaine plus tôt, comme initialement prévu par la FIFA. Et sans grande surprise, c’est en réalité uniquement l’intérêt du club qui prime, pas celui du joueur et encore moins celui de son équipe nationale. Une énième gestion calamiteuse autour de l’un des plus grands tournois internationaux de la planète, qui pâtit toujours autant de la nécessité de se tenir en hiver, en plein cœur de la saison des surpuissants mastodontes européens. Lesquels finissent (presque) toujours par avoir raison.

En toute transparence

Dans le cas des Égyptiens, le sélectionneur Hossam Hassan avait même fixé le début du rassemblement au 1 er décembre, espérant au minimum pouvoir compter sur toutes ses forces vives pour un amical de gala face au Nigeria, le 14. Ce ne sera donc pas le cas pour Salah, obligé de retrouver son foot à Liverpool dans une équipe en pleine crise et de se fader 4 matchs en 11 jours (Sunderland ce mercredi, Leeds le 6, l’Inter le 9 et Brighton le 13), tandis qu’Omar Marmoush ne devrait pas être libéré non plus par Manchester City. Il leur faudra donc entrer directement dans le grand bain, le 22 face au Zimbabwe. Mais que les Pharaons se rassurent : ils ne seront pas les seuls dans cette situation, puisque la plupart des stars attendues sur les pelouses marocaines évoluent sur le Vieux Continent.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com