La bonne opération de la Juve face à Bologne
Juventus 2-0 Bologne
Buts : David (2 e ), Thuram (57 e ) pour les Bianconeri
Les Turinois ne sont pas venus pour les vacances. Alors que la course à la Ligue des champions continue de faire rage de l’autre côté des Alpes, la Juve a signé le gros coup du week-end en Serie A en s’imposant 2 à 0 face à Bologne. La défaite de Côme face à Sassuolo (2-1) permet ainsi aux Juventini de mettre à distance ses poursuivants et de conserver cinq points d’avance sur la formation de Cesc Fàbregas.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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