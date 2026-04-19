La bonne opération de la Juve face à Bologne

Juventus 2-0 Bologne

Buts : David (2 e ), Thuram (57 e ) pour les Bianconeri

Les Turinois ne sont pas venus pour les vacances. Alors que la course à la Ligue des champions continue de faire rage de l’autre côté des Alpes, la Juve a signé le gros coup du week-end en Serie A en s’imposant 2 à 0 face à Bologne. La défaite de Côme face à Sassuolo (2-1) permet ainsi aux Juventini de mettre à distance ses poursuivants et de conserver cinq points d’avance sur la formation de Cesc Fàbregas.…

LB pour SOFOOT.com