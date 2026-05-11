 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La belle communion entre Hansi Flick et ses joueurs
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 00:52

La belle communion entre Hansi Flick et ses joueurs

La belle communion entre Hansi Flick et ses joueurs

Une journée chargée en émotions.

Bien présent sur le banc barcelonais ce dimanche soir à l’occasion du Clásico, Hansi Flick avait appris quelques heures auparavant la disparition de son père. Une minute de silence a été respectée au Camp Nou, et le technicien allemand a laissé toute son émotion ressortir à la fin de la partie , remportée 2-0 par ses protégés. Ému aux larmes au moment de récupérer son trophée de champion d’Espagne, Flick a ensuite été célébré par l’ensemble de son groupe.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le joueur le plus drôle du PSG est un gardien
    Le joueur le plus drôle du PSG est un gardien
    information fournie par So Foot 11.05.2026 01:18 

    P’tit filou. Alors que le PSG est allé quasiment officialiser son quatorzième titre de champion de France contre Brest (1-0) , ce dimanche soir, une scène a fait marrer les amateurs de blagues un peu nazes. En début de seconde période, le portier russe, qui était ... Lire la suite

  • Bruno Genesio veut se servir du passé pour avancer
    Bruno Genesio veut se servir du passé pour avancer
    information fournie par So Foot 11.05.2026 01:12 

    Quel printemps. À la rue après leur élimination en Ligue Europa, les Lillois sont invaincus en Ligue 1 depuis début février. Ce dimanche, ils ont livré une jolie bataille pour battre Monaco et monter sur le podium de la Ligue 1. Le LOSC accueillera Auxerre pour ... Lire la suite

  • Metz-Lorient arrêté suite à des jets de fumigènes sur la pelouse
    Metz-Lorient arrêté suite à des jets de fumigènes sur la pelouse
    information fournie par So Foot 11.05.2026 00:56 

    Triste fin. Comme à Bastia, ce samedi, un autre club condamné à la descente a fait parler de lui en dehors des terrains. Alors que Metz sombrait sur son terrain à Lorient (0-4) pour sa dernière de la saison à domicile, des fans messins ont lancé des fumigènes sur ... Lire la suite

  • Le discours de Pierrick Capelle avant la retraite
    Le discours de Pierrick Capelle avant la retraite
    information fournie par So Foot 11.05.2026 00:24 

    Sortez les mouchoirs. Le SCO a officialisé son maintien en Ligue 1 après un match nul contre Strasbourg (1-1). Après ses 322 matchs avec Angers, Pierrick Capelle a tiré sa révérence d’une passe décisive pour Goduine Koyalipou. Pour sa dernière à Raymond-Kopa, le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank