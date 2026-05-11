La belle communion entre Hansi Flick et ses joueurs
Une journée chargée en émotions.
Bien présent sur le banc barcelonais ce dimanche soir à l’occasion du Clásico, Hansi Flick avait appris quelques heures auparavant la disparition de son père. Une minute de silence a été respectée au Camp Nou, et le technicien allemand a laissé toute son émotion ressortir à la fin de la partie , remportée 2-0 par ses protégés. Ému aux larmes au moment de récupérer son trophée de champion d’Espagne, Flick a ensuite été célébré par l’ensemble de son groupe.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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