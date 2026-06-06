information fournie par So Foot • 06/06/2026 à 17:46

La Belgique effrite la Tunisie en préparation

La Belgique effrite la Tunisie en préparation

Belgique 5-0 Tunisie

Buts : Trossard (28 e ), De Ketelaere (53 e ), De Bruyne (65 e ), Lukebakio (85 e ) et Raskin (87 e ) pour les Diables Rouges

Expulsion : Gharbi (62 e ) côté Aigles de Carthage. …

UL pour SOFOOT.com