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La Belgique effrite la Tunisie en préparation
information fournie par So Foot•06/06/2026 à 17:46
La Belgique effrite la Tunisie en préparation
Belgique 5-0 Tunisie
Buts : Trossard (28
e
), De Ketelaere (53
e
), De Bruyne (65
e
), Lukebakio (85
e
) et Raskin (87
e
) pour les Diables Rouges
Expulsion : Gharbi (62
e
) côté Aigles de Carthage.
…
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