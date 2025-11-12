 Aller au contenu principal
La BdF prévoit une légère croissance au T4, l'incertitude politique pèse
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 07:43

Bâtiment de la Banque de France Paris



L'économie française devrait progresser légèrement au quatrième trimestre, l'incertitude élevée, alimentée par la situation politique, contribuant au ralentissement du rythme croissance en novembre, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture.

La banque centrale n'a toutefois pas donné d'estimation chiffrée pour la croissance de l'activité économique au dernier trimestre de l'année.

L'incertitude quant au vote du budget 2026 freine les projets d'investissement d'envergure dans la deuxième économie de la zone euro, tandis que le contexte international reste incertain, ce qui alimente un climat général de prudence, note le BdF.

"Sur la base des informations de l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, complétées par d'autres données disponibles (...), nous estimons que le PIB progresserait légèrement au quatrième trimestre", indique la BdF dans son rapport.

"Les carnets de commandes industriels restent dans l'ensemble peu fournis et l'incertitude élevée, alimentée par la situation politique", précise la note.

Après des débuts mouvementés à son poste, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pour l'instant échappé à la censure des socialistes en promettant notamment la suspension de la réforme controversée des retraites de 2023, ouvrant ainsi la voie à l'examen du budget pour 2026, même si l'avenir du projet reste incertain alors que les travaux parlementaires se poursuivent.

L'enquête réalisée auprès d'environ 8.500 entreprises entre le 29 octobre et le 6 novembre souligne que l'activité devrait être portée au quatrième trimestre par l'industrie manufacturière, les services marchands et le secteur de l'énergie, tandis que la construction pourrait encore légèrement baisser.

Selon la première estimation publiée fin octobre par l'Insee, l'économie française a accéléré sa progression au troisième trimestre à 0,5%, portée notamment par l'industrie aéronautique, les services marchands et l'énergie, tandis que la production a diminué dans l'automobile et l'agroalimentaire.

La banque centrale indique que ces deux derniers secteurs connaîtront en revanche une activité accrue en novembre, soutenue respectivement par la réouverture de plusieurs sites de production automobile et les préparatifs des fêtes de fin d'année, même si les exportations alimentaires diminuent en raison des droits de douane américains.

Les tensions sur le marché du travail sont pour leur part restées stables en octobre, alors que l'emploi a légèrement progressé. La BdF indique de 17% des chefs d'entreprise font état de difficultés de recrutement, avec des niveaux toujours élevés dans le bâtiment et plus modérés dans l'industrie.

Les hausses de prix des intrants dans certains secteurs se diffusent partiellement, entraînant une légère remontée des prix de vente dans l'industrie, tandis que les prix restent orientés à la baisse dans le bâtiment et suivent une évolution très modérée dans les services, ajoute la BdF.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Alessandro Parodi ; édité par Augustin Turpin)

