LA BCE VEUT GARDER "LES MAINS LIBRES" FACE AUX INCERTITUDES FRANCFORT (Reuters) - Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) se sont donné "les mains libres" face à une conjoncture économique incertaine liée à la pandémie de coronavirus lors de leur réunion de septembre, montre le compte rendu des débats publié jeudi. "Le maintien d'une 'main ferme' en matière de politique monétaire a été jugé le plus approprié", explique le document. "Dans le même temps, l'argument a été avancé d'un maintien des 'mains libres' au regard d'une incertitude élevée, appuyant la nécessité d'évaluer avec soin toute information nouvelle, y compris le taux de change de l'euro, et de maintenir une certaine flexibilité en prenant des mesures appropriées si et quand cela est nécessaire." La BCE a laissé sa politique monétaire inchangée à l'issue de sa réunion de septembre mais les déclarations de plusieurs de ses dirigeants, le ralentissement marqué de l'inflation dans la zone euro et la résurgence de la pandémie de coronavirus incitent de nombreux observateurs à anticiper de nouvelles mesures de soutien d'ici la fin de l'année. (Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

