LA BCE NE PEUT PAS SE MONTRER COMPLAISANTE AVEC L'INFLATION, DIT PHILIP LANE FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) ne peut pas se permettre de faire preuve de complaisance avec une inflation appelée à demeurer basse dans les années à venir et un euro fort qui pèse sur les prix, a déclaré vendredi le chef économiste de l'institut d'émission. "La récente appréciation du taux de change de l'euro amortit les perspectives d'inflation", écrit Philip Lane dans un blog publié vendredi, au lendemain de la réunion monétaire de rentrée de la BCE, qui a laissé sa politique monétaire inchangée. "L'inflation de base devrait demeurer basse de manière persistante à moyen terme malgré une remontée progressive au-delà de l'horizon des projections", ajoute-t-il. "Il doit être pafaitement clair qu'il n'y pas de place pour la moindre complaisance", écrit Philip Lane. "L'inflation demeure largement en dessous de la cible." L'inflation de la zone euro reste en effet très inférieure à l'objectif d'une hausse des prix légèrement inférieure à 2% par an que s'est fixé la BCE, ce qui était déjà le cas avant la récession provoquée par la pandémie de coronavirus. La confirmation, vendredi, d'un recul de 0,1% sur un an de l'inflation allemande calculée aux normes européennes au mois d'août vient de confirmer cet état de fait. La BCE surveille attentivement l'évolution de l'euro et ses implications, a déclaré jeudi sa présidente, Christine Lagarde, tout en réaffirmant que l'institution de Francfort restait prête à prendre de nouvelles mesures pour sortir la zone euro de la récession. Le rendement du Bund allemand à dix ans, taux de référence de la zone euro, perd près de trois points de base dans les premiers échanges, à -0,459%, après les propos de Philip Lane. L'euro progresse pour sa part de 0,2% face au dollar, autour de 1,1835. (Balazs Koranyi, version française Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

