 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BCE fera tout son possible pour garder l'inflation sous contrôle - Lagarde
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 22:32

La Banque centrale européenne (BCE) fera tout son possible pour maintenir l'inflation sous contrôle, en dépit du bond des prix de l'énergie, a déclaré mardi soir la présidente de l'institution, Christine Lagarde, sur France 2.

Christine Lagarde a estimé que l'Europe disposait d'une capacité plus grande qu'en 2022 pour absorber le choc actuel, provoqué par la guerre au Moyen-Orient, tout en notant que le niveau d'incertitude était également plus élevé qu'à l'époque.

"Je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien mais (...) qu'on est dans une situation qui, sur le plan économique, est différente", a-t-elle dit. Mais, a-t-elle poursuivi, "nous ferons tout ce qui est nécessaire de faire pour que l'inflation soit sous contrôle et que les Français, les Européens, ne subissent pas des augmentations d'inflation du type de celles que nous avions vues dans les années 2022 et 2023".

(Leigh Thomas et Dominique Patton; version française Jean Terzian)

Banques centrales
BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank