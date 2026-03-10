La BCE fera tout son possible pour garder l'inflation sous contrôle - Lagarde

La Banque centrale européenne (BCE) fera tout son possible pour maintenir l'inflation sous contrôle, en dépit du bond des prix de l'énergie, a déclaré mardi soir la présidente de l'institution, Christine Lagarde, sur France 2.

Christine Lagarde a estimé que l'Europe disposait d'une capacité plus grande qu'en 2022 pour absorber le choc actuel, provoqué par la guerre au Moyen-Orient, tout en notant que le niveau d'incertitude était également plus élevé qu'à l'époque.

"Je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien mais (...) qu'on est dans une situation qui, sur le plan économique, est différente", a-t-elle dit. Mais, a-t-elle poursuivi, "nous ferons tout ce qui est nécessaire de faire pour que l'inflation soit sous contrôle et que les Français, les Européens, ne subissent pas des augmentations d'inflation du type de celles que nous avions vues dans les années 2022 et 2023".

(Leigh Thomas et Dominique Patton; version française Jean Terzian)