Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE doit continuer à soutenir l'activité, selon Villeroy Reuters • 10/09/2020 à 18:59









LA BCE DOIT CONTINUER À SOUTENIR L'ACTIVITÉ, SELON VILLEROY PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit continuer à soutenir l'activité économique face à la faiblesse de l'inflation, a estimé jeudi le gouverneur de la Banque de France. "La politique monétaire de la BCE devra continuer à soutenir l'activité au nom même de son mandat de stabilité des prix : à court et à moyen terme, la crise aura des effets désinflationnistes qui sont déjà perceptibles, avec une inflation qui en août a temporairement reculé de 0,2% en zone euro, et de 0,1% en Allemagne", a déclaré François Villeroy de Galhau, dans le cadre d'un discours prononcé à Berlin. "Sur l'ensemble de l'année, nous nous attendons à une inflation faiblement positive de 0,3% en 2020 et 1,0% en 2021. Vous voyez que nous restons malheureusement bien en-dessous de notre objectif d'inflation inférieur à, mais proche de 2 %", a-t-il ajouté. (Leigh Thomas, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.