La BCE devrait maintenir ses taux inchangés, mais ne pas exclure de nouvelles hausses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés tablent sur au moins trois hausses des taux à partir de juin

* La croissance s'effondre sous l'effet des retombées de la guerre

* Les effets de second tour de l'inflation ne sont pas encore visibles

* Décision à 12h15 GMT, conférence de presse à 12h45 GMT

(Ajout de citations d'économistes, mise à jour des cours du marché pour le pétrole brut et les taux d'intérêt) par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

La Banque centrale européenne maintiendra ses taux d'intérêt inchangés jeudi, à l'instar de la plupart de ses homologues mondiaux cette semaine, mais elle devrait également laisser entendre qu'une hausse des taux – peut-être dès juin – pourrait s'avérer nécessaire pour lutter contre la flambée des prix à la consommation liée à l'énergie.

L'inflation a grimpé bien au-delà de l'objectif de 2 % de la BCE depuis le début de la guerre en Iran et les décideurs politiques observent avec inquiétude si cette hausse s'ancrera dans l'économie, créant des effets de deuxième tour sur les prix qui rendraient l'inflation rapide auto-entretenue.

Ces effets secondaires ne sont toutefois pas encore visibles, et le secteur des services, qui a été un moteur clé des prix par le passé, ralentit plus que certains ne l’avaient prévu, ce qui atténue la pression sur la BCE pour qu’elle agisse rapidement et donne aux décideurs politiques plus de temps pour analyser les données qui n’ont pas encore pleinement reflété l’impact de la guerre.

Toutefois, tout report de la hausse des taux devrait être de courte durée et les investisseurs s'attendent à une intervention en juin, suivie d'au moins deux autres cette année, alors que la paix en Iran semble de plus en plus lointaine et que les prix du pétrole atteignent désormais leur plus haut niveau depuis quatre ans, à 124 dollars le baril, dépassant les niveaux envisagés dans le scénario “défavorable” de la BCE.

LA BCE DOIT ENVOYER UN SIGNAL

“Même si les hausses des taux directeurs ne peuvent guère atténuer les pressions sur les coûts de premier ordre découlant de la guerre, nous pensons que la BCE s'attachera à garantir que les anticipations d'inflation restent bien ancrées en resserrant modestement sa politique”, a déclaré Antti Ilvonen de la Danske Bank.

Le ralentissement rapide de la croissance économique crée toutefois un dilemme.

La BCE doit lutter contre l'inflation, mais tout resserrement de la politique monétaire risque d'entraver une croissance déjà fragile, augmentant ainsi le risque de plonger la zone euro dans la récession.

Une série d’enquêtes publiées cette semaine a montré que le moral des entreprises s’effondre plus rapidement que prévu, que le secteur des services se détériore, que les bénéfices des entreprises sont en baisse, que les exportations continuent de souffrir des droits de douane, et que les banques prévoient de restreindre l’accès des entreprises au crédit .

“Les risques pesant sur la croissance sont désormais considérés comme nettement orientés à la baisse, et le discours antérieur sur la “résilience” économique a été tempéré”, a déclaré Annalisa Piazza, de MFS Investment Management.

“En conséquence, cette réunion porte moins sur les mesures politiques que sur l’envoi de signaux: la BCE devrait insister sur la vigilance face à l’inflation, mais également souligner qu’elle n’est pas sous pression pour agir rapidement.”

PAS DE GRANDE PRÉCIPITATION

Les mêmes enquêtes ont montré que tant les consommateurs que les entreprises s’attendent à une accélération de l’inflation.

En effet, les données attendues quelques heures avant l'annonce de la politique monétaire de la BCE devraient montrer une hausse de l'inflation à 2,9% en avril dans la zone euro à 21 pays, contre 2,6 % en mars, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque.

Pourtant, les décideurs politiques ne semblent pas pressés de riposter.

La Banque du Japon , la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont toutes laissé leurs taux d'intérêt inchangés cette semaine, et la Banque d'Angleterre devrait faire de même jeudi.

Les responsables de la BCE ont également déclaré que les six semaines entre les réunions ne faisaient guère de différence, et qu’il valait donc mieux attendre davantage de données concrètes avant de prendre une décision.

Cela est d'autant plus vrai que la phase inflationniste actuelle n'est pas comparable à la flambée de 2022, lorsque la BCE avait sans doute tardé à agir.

L'inflation était alors bien plus élevée, les taux d'intérêt étaient encore en territoire négatif, les budgets publics étaient laxistes, les marchés du travail étaient tendus et les ménages disposaient d'une épargne abondante, prêts à dépenser l'argent accumulé pendant les confinements liés à la pandémie.

Mais l’“effet mémoire” lié au fait d’avoir récemment vécu une inflation rapide pourrait jouer en défaveur de la BCE.

“L'expérience de l'inflation est si récente que les entreprises augmenteront leurs prix plus tôt qu'en 2022, et même les travailleurs tenteront d'obtenir des salaires plus élevés plus tôt, ce qui risque d'accélérer l'évolution de l'inflation”, a déclaré Lorenzo Codogno, de LC Macro Advisors.