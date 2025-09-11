La BCE devrait laisser ses taux inchangés, sans fermer la porte à une baisse supplémentaire

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

La Banque centrale européenne (BCE) devrait laisser jeudi ses taux d'intérêt inchangés, alors que l'inflation est conforme à son objectif, tout en ne fermant pas la porte à un assouplissement monétaire supplémentaire du fait d'incertitudes sur les plans commercial et politique.

Après avoir acté en juin dernier une nouvelle baisse de 25 points de base pour réduire son taux directeur à 2%, la BCE a décidé d'opérer une pause dans l'assouplissement de sa politique monétaire, citant la "bonne situation" de l'économie de la zone euro.

Reste qu'une baisse de taux supplémentaire ne peut être écartée, dans le contexte de la politique de droits de douane mise en place par le président américain Donald Trump, du relèvement des dépenses publiques décidées par l'Allemagne et des secousses politiques en France, à même de peser sur la croissance et d'alimenter l'inflation.

Cela devrait inciter la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à ne pas s'éloigner de sa position habituelle s'agissant de la trajectoire des taux: les décisions de l'institution seront prises au fur et à mesure, en fonction des données.

Il est attendu également que Christine Lagarde ne ferme pas la porte à un nouvel assouplissement monétaire, en particulier en raison des projections indiquant un recul de l'inflation sous l'objectif de 2% l'an prochain.

"Si, officiellement, le conseil des gouverneurs (de la BCE) considère que les risques inflationnistes sont globalement équilibrés à moyen-terme, certains membres estiment probablement toujours que les risques de détérioration restent d'une certaine manière au premier plan", ont écrit les analystes d'UniCredit.

"La BCE va probablement laisser la porte ouverte à une baisse supplémentaire des taux si les pressions venaient à s'intensifier", ont-ils ajouté dans une note.

Dans tous les cas, si débat il y a au sein de la BCE, une seule baisse des taux sera discutée, avec un coût d'emprunt qui devrait être proche de son niveau actuel pendant une période prolongée, alors que la banque centrale semble en avoir terminé avec le vaste assouplissement de sa politique monétaire entrepris en juin 2024.

(Rédigé par Balazs Koranyi; version française Jean Terzian)