La banque LCL veut fermer entre 60 et 90 agences

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La banque LCL, ex-Crédit Lyonnais et aujourd'hui filiale du Crédit Agricole, envisage de fermer entre 60 et 90 agences sur un parc d'environ 1.400, selon un document interne consulté vendredi par l'AFP.

Ces regroupements s'inscrivent en parallèle d'une refonte totale des offres bancaires destinée entre autres à concurrencer les banques en ligne.

"Dans la continuité du plan engagé en 2021, LCL poursuit l'adaptation de ses moyens et de son maillage aux évolutions économiques et démographiques des territoires, ainsi qu'à la fréquentation physique des agences", a commenté la banque, interrogée jeudi par l'AFP.

L'ex-Crédit Lyonnais a en effet baissé le rideau de près de 250 agences depuis cinq ans, afin notamment de limiter le nombre d'agences constituées de moins de quatre salariés.

La filiale de banque de détail de Crédit Agricole SA, entité cotée en Bourse du groupe Crédit Agricole, n'a pas livré le calendrier de cette nouvelle vague de fermetures ni l'impact éventuel sur les effectifs dans le document.

La région parisienne ainsi que les zones Rhône-Alpes Auvergne et Méditerranée devraient être les premières concernées.

"La mise en œuvre se fera progressivement", indique le document interne, "en priorisant les situations les plus évidentes (...) pour maintenir la qualité de service, avec une attention particulière à l'accompagnement des collaborateurs".

LCL est loin d'être la seule banque à le faire: Société Générale, BNP Paribas ou encore son actionnaire principal, les caisses régionales du Crédit Agricole, réduisent aussi la voilure sur le terrain.

La banque opère en parallèle une refonte complète de ses offres, avec un accent particulier mis sur les services de banque en ligne déployés auprès des professionnels et prêts à être lancés auprès des clients particuliers.

Cette dernière offre, baptisée L by LCL et initialement pensée pour une partie de la clientèle existante, est désormais orientée vers les nouveaux clients.

Les banques traditionnelles, encore dominantes sur le marché de la banque de détail, voient leurs parts de marché grignotées par de nouveaux entrants, comme la néobanque britannique Revolut.

Elles se défendent avec de nouvelles offres calquant les standards de la banque en ligne et via leurs filiales maison (BoursoBank chez Société Générale, Hello bank! chez BNP Paribas, Fortuneo pour le Crédit Mutuel Arkéa...).