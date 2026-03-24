La Banque de France éponge sa perte massive de 2024 avec 8,1 milliards d'euros de bénéfice net en 2025

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La Banque de France a annoncé mardi avoir réalisé 8,1 milliards d'euros de bénéfice net en 2025 grâce à la baisse des taux directeurs et à une opération sur les stocks d'or, dont le cours s'est envolé l'an dernier.

Ces 8,1 milliards d'euros permettent d'effacer les 7,7 milliards de pertes réalisées en 2024, elles-mêmes une conséquence des taux directeurs élevés.

Plusieurs facteurs expliquent ce bénéfice. D'abord, une opération "technique sur l'or", a expliqué le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau lors d'une conférence de presse.

La Banque de France s'applique depuis plusieurs années à faire fondre, généralement en Suisse, certaines de ses barres d'or en réserve pour en fabriquer de nouvelles avec un taux de pureté plus élevé, au-delà des 99,5%, qui correspond aux "standards les plus modernes" de préservation de l'or.

Problème: l'institution possédait 129 tonnes d'or au sein de la Réserve fédérale américaine, mais ne souhaitait pas les faire fondre aux États-Unis ni les rapatrier par bateau sur le Vieux Continent, ce qui aurait été très coûteux.

La Banque de France a donc vendu ces 129 tonnes d'or et les a rachetées en Europe, lui permettant d'enregistrer au passage 11 milliards d'euros de bénéfice dans sa comptabilité du fait de la différence entre le cours actuel de l'or, très élevé, et les cours d'achat.

Autre facteur du bon résultat 2025: la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) l'année dernière, dont le taux auquel la banque centrale rémunère l'argent déposé par les banques commerciales à la BCE.

Du fait d'une inflation en baisse en 2025, la Banque centrale a progressivement baissé ce taux de 3% en début d'année à 2% à partir de juin 2025.

Ce qui donne, pour la Banque de France, un taux moyen de rémunération des dépôts des banques commerciales de 2,3% sur l'année contre 3,7% en 2024 et qui permet à l'institution financière d'augmenter de 10,2 milliards d'euros son revenu dit "monétaire".

François Villeroy de Galhau a assuré qu'avec 283 milliards d'euros de situation nette, c'est-à-dire l'argent "en théorie disponible pour faire face à tout choc monétaire", la Banque de France était capable d'affronter "n'importe quel choc" à venir.

Il s'agissait des derniers résultats annuels présentés par le gouverneur de la Banque de France depuis onze ans, François Villeroy de Galhau, ayant annoncé qu'il quitterait en juin son poste, avant la fin prévue de son mandat.