La Banque d’Italie met en garde contre des "deepfakes" impliquant le gouverneur Panetta

La Banque d'Italie a averti jeudi contre des escroqueries potentielles reposant sur des articles, images et vidéos manipulés dans lesquels le gouverneur Fabio Panetta apparaît dans des émissions de télévision ou sur d'autres plateformes médiatiques, parfois pour promouvoir des produits d'investissement.

La banque a déclaré avoir déposé une plainte auprès des autorités judiciaires afin de protéger le public contre d'éventuelles fraudes et de préserver la réputation de l'institution et du gouverneur.

Elle a précisé que les contenus étaient entièrement fabriqués et, dans plusieurs cas, créés à l'aide de techniques d'intelligence artificielle appelées "deepfakes", manipulant audio ou vidéo pour imiter des personnes réelles de façon convaincante.

(Reportage Valentina Za, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)