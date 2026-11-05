La Banque d'Angleterre rejoint le club des hausses de taux, l'Australie pourrait déjà en avoir fini

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* La BoE et la Riksbank relèvent leurs taux pour la première fois depuis 2023

* La banque centrale australienne semble approcher de la fin de son cycle de resserrement monétaire

* La Fed et la BCE ont maintenu leurs taux inchangés la semaine dernière, tout en se réservant la possibilité de nouvelles hausses

par Sophie Kiderlin et Stefano Rebaudo

Plusieurs grandes banques centrales ont relevé leurs taux d’intérêt cette semaine, bien qu’elles semblent se trouver à des stades très différents du cycle de resserrement: certaines viennent tout juste de s’y engager, tandis que d’autres pourraient bien en approcher la fin.

Les décideurs politiques restent vigilants face à l’inflation, et les perspectives en matière de taux d’intérêt dépendront en partie de l’évolution du conflit au Moyen-Orient et de son impact sur les prix de l’énergie, qui ont baissé depuis que les démocrates ont remporté les élections de mi-mandat aux États-Unis.

La Banque d’Angleterre a relevé ses taux jeudi pour la première fois depuis plus de trois ans, tandis que la Banque de réserve d’Australie a procédé cette semaine à sa cinquième hausse de 2026 et pourrait désormais en avoir terminé.

La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont toutes laissé leurs taux inchangés la semaine dernière, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses.

Voici où en sont les banques centrales des dix économies développées du G10, classées par ordre décroissant de taux directeur:

1/ AUSTRALIE

La Banque centrale d’Australie a relevé cette semaine son taux directeur , le portant à 4,85 %, son plus haut niveau depuis 18 ans.

Toutefois, le vote a été étonnamment serré et la banque a adopté un ton moins belliciste, ce qui laisse penser que les décideurs pourraient approcher de la fin de leur campagne de resserrement monétaire.

Les marchés n’anticipent pas de nouvelles hausses.

2/ NORVÈGE

La Norges Bank a laissé ses taux inchangés jeudi, comme prévu, après les avoir relevés à deux reprises cette année.

La banque centrale a réaffirmé qu’un nouveau resserrement restait possible pour contenir l’inflation, soulignant que le conflit au Moyen-Orient continuait de peser sur les perspectives en matière de prix.

3/ ÉTATS-UNIS

La Réserve fédérale a laissé ses taux inchangés la semaine dernière, dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation, qu'elle a jugée “toujours élevée”.

Le président Donald Trump a appelé à plusieurs reprises à une baisse des taux et a accusé les décideurs politiques d’être “hostiles” et “partisans” après la hausse des taux de septembre. Le président de la Fed, Kevin Warsh , a rejeté ces accusations, soulignant l’indépendance de la banque centrale.

Les marchés tablent sur une probabilité de 80 % d’une hausse des taux en décembre et s’attendent à un nouveau resserrement en 2027.

4/ ROYAUME-UNI

La Banque d’Angleterre a relevé ses taux jeudi pour la première fois depuis plus de trois ans, portant son taux directeur à 4 %.

La BoE a indiqué qu’au moins une nouvelle hausse était probable si le conflit au Moyen-Orient se poursuivait et a prévu que l’inflation britannique atteindrait environ 5 % à la mi-2027.

Tous les membres du Comité de politique monétaire ont voté en faveur d’une hausse des taux, l’un d’entre eux s’étant prononcé en faveur d’une hausse plus importante.

5/ NOUVELLE-ZÉLANDE

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a surpris les marchés la semaine dernière en maintenant son taux directeur à 2,75 % à l’issue d’un vote serré, au lieu de procéder à une troisième hausse consécutive.

La gouverneure Anna Breman a déclaré que les chances d’une hausse des taux en décembre étaient “élevées”.

6/ ZONE EURO

La Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés la semaine dernière, mais a averti que les risques d’inflation augmentaient.

Les données publiées mercredi ont montré que l’inflation avait atteint en octobre son plus haut niveau depuis trois ans .

Les décideurs politiques surveillent également la forte hausse de la prime de risque sur la dette française, alimentée par les inquiétudes des investisseurs concernant le poids de la dette du pays et les perspectives budgétaires incertaines.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a également annoncé sa démission anticipée .

7/ CANADA

La Banque du Canada a relevé son taux directeur pour la première fois en plus de trois ans la semaine dernière, comme prévu, mais son gouverneur, Tiff Macklem, a déclaré que la politique monétaire restait légèrement accommodante.

La banque a relevé ses taux de 25 points de base, à 2,5 %, un niveau qui reste inférieur aux 2,75 % qu’elle estime ni restrictifs ni expansionnistes pour l’économie.

8/ SUÈDE

La Riksbank suédoise, qui figure depuis longtemps parmi les banques centrales majeures les plus accommodantes, a relevé mercredi ses taux pour la première fois depuis 2023, portant son taux directeur à 2 %.

Cette décision était largement attendue après l’intensification des inquiétudes liées à l’inflation et l’apaisement des craintes concernant la croissance.

Les responsables ont laissé entrevoir de nouvelles hausses, bien que les marchés monétaires n’anticipent pas pleinement une nouvelle intervention avant mars 2027.

9/ JAPON

La Banque du Japon a également maintenu ses taux inchangés la semaine dernière, comme prévu.

La banque a déclaré avoir remporté la victoire dans ses efforts menés depuis près de 14 ans pour atteindre son objectif d’inflation et a fait part de sa vigilance face aux pressions sur les prix, laissant entendre qu’une nouvelle hausse pourrait intervenir prochainement.

Elle a également revu légèrement à la hausse ses prévisions d’inflation. Les données récentes indiquent une intensification des pressions sur les prix.

10/ SUISSE

La Banque nationale suisse devrait maintenir son taux directeur à 0 % au cours des prochains mois. Le compte-rendu de sa réunion de septembre a montré que les responsables estimaient que les conditions monétaires étaient appropriées pour maintenir l’inflation dans la fourchette visée.

L’inflation a atteint en octobre son plus haut niveau depuis près de trois ans , mais, à 1,5 %, elle reste bien maîtrisée.

La faiblesse des rendements devrait contribuer à empêcher une appréciation excessive du franc suisse, même si les tensions géopolitiques ont renforcé la demande d'actifs refuges cette année.