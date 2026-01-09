La banque centrale suisse s'attend à un bénéfice de 26 milliards de francs en 2025

La banque centrale suisse s'attend à dégager un bénéfice de l'ordre de 26 milliards de francs suisses pour l'année 2025 et compte en reverser 4 milliards à la Confédération et aux cantons, a-t-elle annoncé vendredi.

La flambée des cours de l'or a fait gonfler la valeur de son stock de métal jaune, générant une plus-value de 36,3 milliards de francs, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle a en revanche subi une perte d'environ 9 milliards de francs sur ses positions en monnaies étrangères et de 0,9 milliard de francs sur ses positions en francs.

Il s'agit de chiffres provisoires, précise la Banque nationale suisse (BNS) qui doit publier ses résultats complets pour l'exercice 2025 le 2 mars.

Les résultats de la BNS sont toujours très attendus dans la mesure où elle redistribue une partie de son bénéfice à la Confédération et aux cantons. Ces versements constituent une manne financière importante pour les budgets des cantons.

En 2022 et en 2023, elle avait dû renoncer à ces versements, après de lourdes pertes deux années de suite.

Mais en 2024, elle avait pu les reprendre, après avoir dégagé un bénéfice colossal de 80,7 milliards de francs, dopé par l'envolée des marchés financiers.

Elle avait redistribué 3 milliards de francs à la Confédération et aux cantons.

En 2025, elle compte leur redistribuer 4 milliards de francs, un tiers de cette somme revenant à la Confédération et deux tiers aux cantons.

Pour mener sa politique monétaire, la BNS s'appuie sur un vaste portefeuille d'actions, obligations et devises étrangères, gérées de manière dite passive, l'objectif étant de reproduire la composition des marchés et indices boursiers (et non pas de sélectionner des titres pour générer des gains).

Mais ce portefeuille qui lui sert d'outil pour sa politique monétaire est en conséquence sujet à de fortes fluctuations d'une année sur l'autre, au gré de l'évolution des marchés.