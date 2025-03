La banque centrale suisse dégage un bénéfice de 80,7 milliards CHF en 2024

La banque centrale suisse a dégagé un bénéfice de 80,7 milliards de francs suisses (85,8 milliards d'euros) en 2024 sous l'effet de l'envolée de l'or et des marchés boursiers, a-t-elle annoncé lundi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Elle va en conséquence reverser 3 milliards de francs à la Confédération et aux cantons, a-t-elle indiqué dans un communiqué détaillant ses chiffres définitifs pour l'année écoulée.

Les deux années précédentes, elle avait renoncé à ces versements en raisons de lourdes de pertes, de 132,5 milliards de francs en 2022, puis de 3,2 milliards de francs en 2023.

En janvier, elle avait déjà donné une première estimation, disant alors s'attendre à un bénéfice aux alentours de 80 milliards de francs.

Le résultat de la Banque nationale suisse (BNS) a été soutenu l'an passé par des gains sur ses positions en monnaies étrangères, qui englobent notamment des actions et obligations. Elles ont dégagé un gain de 67,3 milliard de francs suisses sous l'effet de la hausse des marchés boursiers, a-t-elle chiffré dans le communiqué.

Pour mener sa politique monétaire, la BNS s'appuie sur un vaste portefeuille d'actions, obligations et devises étrangères, gérées de manière dite passive, l'objectif étant de reproduire la composition des marchés et indices boursiers (et non pas de sélectionner des titres pour générer des gains).

Mais ce portefeuille qui lui sert d'outil pour sa politique monétaire est en conséquence sujet à de fortes fluctuations d'une année sur l'autre, au gré de l'évolution des marchés.

Son stock d'or, qui est resté inchangé, a de son côté vu sa valeur augmenter avec l'envolée du métal jaune. Au 31 décembre, le prix du kilogramme d'or se montait à 76.011 francs, contre 55.593 francs à la même date un an plus tôt, soit une hausse de 36,7% sur un an.

Les positions en francs suisses ont en revanche essuyé une perte de 7,4 milliards de francs. En 2023, ses positions en francs suisses avaient déjà dégagé une perte de 8,5 milliards de francs alors que les revenus générés les années précédentes par les taux d'intérêts négatifs s'étaient évaporés lorsque la banque centrale avait durci sa politique monétaire courant 2022 pour lutter contre l'inflation.