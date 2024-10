La baisse du nombre de lits à l’hôpital se poursuit en 2023

C'est l'un des symboles de la crise que traverse le secteur. Le nombre de lits à l'hôpital continue de baisser en 2023. Selon une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) publiée ce jeudi 31 octobre, près de 4 900 lits d'hospitalisation complète (avec nuitée dans l'établissement) ont été supprimés l'année passée.

Au 31 décembre 2023, les 2 962 hôpitaux publics, privés et privés non lucratifs disposaient très exactement de 369 423 lits d'hospitalisation complète, soit un recul du nombre de lits en état d'accueillir des patients de 1,3 % par rapport à 2022. Si cette diminution est moins marquée que les années précédentes (- 1,8 % en 2022 et - 1,4 % en 2021), elle reste toujours plus rapide qu'avant la crise sanitaire. En moyenne, sur la période 2013-2019, les hôpitaux perdaient 0,9 % de lits par an.

Ce repli confirme, selon la Drees, « une tendance observée depuis plusieurs années », qui reflète d'une part la volonté des pouvoirs publics de « réorganiser » l'offre de soins hospitaliers dans un contexte de « virage ambulatoire » ; d'autre part, cela illustre la pénurie de personnel, qui ne « permet pas de maintenir les lits ». Depuis fin 2013, la baisse cumulée atteint 43 500 lits d'hospitalisation complète (- 10,5 % en dix ans).

Dans le même temps, la direction statistique des ministères