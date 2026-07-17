information fournie par Boursorama avec AFP • 17/07/2026 à 17:41

La baisse des prix à la pompe avait redonné le sourire aux consommateurs américains

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le moral des consommateurs s'est nettement redressé aux Etats-Unis fin juin/début juillet devant la baisse des prix de l'essence, selon les données de l'université du Michigan publiées vendredi.

Ce sondage, qui fait référence, a toutefois été majoritairement réalisé avant la reprise des hostilités dans le Golfe.

Les cours mondiaux du brut ont rebondi et l'impact commence à se faire sentir dans les stations-service aux Etats-Unis.

L'essence ordinaire a pris en moyenne 10 centimes le gallon (près de 3,8 litres) en une semaine, à 3,98 dollars, selon les relevés de l'association automobile américaine actualisés vendredi.

Dans le rapport de l'université du Michigan, l'indice évaluant la confiance des consommateurs ressort à 54,4 points, en hausse de près de 10% sur un mois.

C'est néanmoins loin d'être l'euphorie: l'indice est en baisse de quasiment 12% sur un an.

Le baromètre avait touché un plus bas historique en mai, à 44,8 points, coïncidant avec l'envolée des prix à la pompe consécutive à la guerre au Moyen-Orient.

Une détente diplomatique - qui a depuis volé en éclats - a permis une décrue de ces prix, mettant du baume au coeur aux Américains.

"La confiance des consommateurs a atteint son plus haut niveau depuis février de cette année, grâce à la modération des pressions sur les prix à la pompe ces dernières semaines", résume la directrice de l'enquête Joanne Hsu, citée dans un communiqué.

Néanmoins, ajoute-t-elle, "cette dynamique positive pourrait s'avérer difficile à maintenir" avec des prix qui repartent à la hausse.