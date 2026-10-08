L'utilisation de l'IA stimule la participation au concours WorldQuant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds spéculatif WorldQuant a déclaré mercredi que les inscriptions à son concours phare de recherche quantitative mondiale de cette année avaient presque doublé par rapport à l'année précédente, l'adoption croissante de l'IA ayant permis à davantage d'étudiants universitaires de développer des modèles de trading.

Voici plus de détails:

* L’International Quant Championship, organisé par WorldQuant, une filiale de Millennium Management, met les participants au défi de développer des modèles mathématiques permettant de prévoir les fluctuations de prix d’une gamme d’instruments financiers

* Environ 156 000 personnes se sont inscrites cette année, contre environ 80 000 en 2025, a indiqué la société

* Victor Ayebameru, un étudiant de l’université Adekunle Ajasin au Nigeria qui a appris la finance quantitative en autodidacte, a remporté la première place, illustrant ainsi comment l’utilisation croissante de l’IA réduit les barrières à l’entrée dans le trading financier quantitatif

* Plus de 40 000 femmes ont participé et environ 28 % des participants venaient d’Afrique, a déclaré Nitish Maini, directeur de la stratégie chez WorldQuant

* L’accès facilité aux outils d’IA a permis à des étudiants issus de divers horizons de développer des algorithmes de trading, ce qui a stimulé l’intérêt pour les concours de trading quantitatif, qui deviennent des viviers de recrutement essentiels pour les grands fonds spéculatifs

* On a constaté une augmentation notable des participations individuelles cette année, a indiqué le fonds spéculatif

* Les sociétés mondiales de fonds spéculatifs gérant plus d’un milliard de dollars d’actifs ont vu leurs actifs combinés augmenter de plus de 19 % pour atteindre un niveau record de 4 050 milliards de dollars à la fin de 2025, selon les données de With Intelligence, les fonds axés sur l’analyse quantitative affichant une croissance moyenne de leurs actifs de 30 % sur l’année