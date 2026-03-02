L'unité de cloud d'Amazon, AWS, rencontre des problèmes de connectivité dans son centre de données à Bahreïn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'unité de cloud d'Amazon AMZN.O , AWS, a déclaré lundi qu'elle était confrontée à des problèmes de connectivité dans son centre de données à Bahreïn, quelques heures après que son centre aux Émirats arabes unis avait été affecté.
