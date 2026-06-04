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L'Union Européenne prépare un plan d'aide économique pour l'Arménie en réponse aux pressions russes sur Erevan
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 15:48

Le sommet de la Communauté politique européenne à Erevan

Le sommet de la Communauté politique européenne à Erevan

L'Union européenne (UE) va ‌allouer un plan d'aide économique d'un montant initial de 50 millions ​d'euros à l'Arménie, a déclaré jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en réponse à la série de restrictions ​commerciales imposées par la Russie à ce pays du Caucase, qui s'apprête à renouveler dimanche ​son Parlement.

"Je me suis entretenue ⁠aujourd’hui avec le Premier ministre (arménien) Nikol Pachinian au sujet des récentes ‌restrictions imposées par la Russie à l’Arménie. Il s’agit ni plus ni moins d’une forme de coercition économique, ​ce qui est inacceptable", a ‌déclaré Ursula von der Leyen.

"En étendant les restrictions ⁠à l'exportation sur les produits arméniens, Moscou utilise les relations économiques comme une arme pour exercer une pression politique. Nous ne connaissons que ⁠trop bien ‌ce scénario. C'est pourquoi l'Europe se tient fermement aux côtés ⁠de l'Arménie", a ajouté la présidente de la Commission européenne.

A ‌Moscou, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria ⁠Zakharova, a déclaré jeudi que la Russie entretenait un ⁠dialogue constructif et ‌une coopération avec l'Arménie, mais qu'elle s'interrogeait sur les projets stratégiques ​d'Erevan.

L'Arménie a adopté en 2025 une ‌loi visant à engager son processus d'adhésion à l'UE. Nikol Pachinian, allié du président ​américain Donald Trump et pro-Occident, est donné largement favori par les sondages pour le scrutin du 7 juin à la ⁠tête de son parti "Contrat civil" (KP), face à plusieurs partis pro-russes.

Maria Zakharova a déclaré aux journalistes qu'il était normal que Moscou cherche à comprendre la direction dans laquelle les dirigeants arméniens tentent de mener le pays.

(Rédigé par Dmitry Antonov et Sudip Kar-Gupta ; version française Etienne Breban, ​édité par Blandine Hénault)

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