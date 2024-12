information fournie par So Foot • 30/12/2024 à 16:23

L'Union Berlin tient son nouveau coach

Le mercato des entraîneurs bat son plein.

Trois jours après avoir mis fin au mandat de Bo Svensson sur le banc de son équipe, l’Union Berlin a officialisé ce lundi son nouvel entraineur en la personne de Steffen Baumgart (52 ans) . Dans un communiqué, le club de la capitale s’est dit « convaincu qu’il soit le bon type d’entraîneur pour nous. Sa façon de diriger une équipe, d’encourager et de défier les joueurs a été un aspect important de notre décision. De plus, il a de l’expérience en Bundesliga et connaît très bien l’Union. »…

FG pour SOFOOT.com