L’Union Berlin stoppe la folle série du Bayern
information fournie par So Foot 08/11/2025 à 18:34

Jean-Charles Sabattier risque d’en perdre sa voix.

Après 16 victoires consécutives, le Bayern a enfin trouvé à qui parler ce samedi sur la pelouse de l’Union Berlin (2-2). Le champion d’Allemagne a même frôlé la défaite. Danilho Doekhi a ouvert le score sur corner d’une frappe sans contrôle, aidé par une belle faute de main de Manuel Neuer (27 e ). Le Néerlandais a remis ça sur un coup franc, en profitant d’un ballon mal dégagé par Harry Kane (83 e ). Cependant, les Bavarois sont revenus systématiquement : d’abord par Luis Díaz dans un angle ultra-fermé (38 e ), puis par un coup de boule revanchard de Kane (90 e +3). L’honneur est sauf, l’invincibilité aussi. Les deux équipes se retrouveront dans trois semaines et de nouveau à Berlin, mais en Coupe d’Allemagne cette fois.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
