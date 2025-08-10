L'Ukraine "soutient pleinement" la déclaration commune des Européens, dit Zelensky

L'Ukraine "salue et soutient pleinement" la déclaration commune des dirigeants européens de parvenir à la paix en Ukraine tout en protégeant les intérêts ukrainiens et européens, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"La fin de la guerre doit être juste, et je suis reconnaissant à tous ceux qui se tiennent aux côtés de l'Ukraine et de notre peuple aujourd'hui dans l'intérêt de la paix en Ukraine, qui défend les intérêts vitaux de nos nations européennes en matière de sécurité", a-t-il écrit sur le réseau social X.

"L'Ukraine salue et soutient pleinement la déclaration du président Macron, de la présidente du Conseil italien Meloni, du chancelier Merz, du Premier ministre Tusk, du Premier ministre Starmer, de la présidente Ursula von der Leyen et du président Stubb concernant la paix pour l'Ukraine", a-t-il ajouté, faisant référence aux dirigeants européens, qui ont publié samedi une déclaration commune.

Les dirigeants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de la Finlande et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ont déclaré que le "chemin vers la paix" en Ukraine ne pouvait être décidé sans Kyiv, et que les négociations ne pouvaient avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités.

Ils ont également souligné qu'ils "restaient attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne devaient pas être modifiées par la force".

"La ligne de contact actuelle devrait être le point de départ des négociations", ont-ils insisté.

Leur communiqué conjoint a été diffusé au lendemain de l'annonce par la Maison blanche et le Kremlin d'un sommet réunissant le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août en Alaska.

Donald Trump a assuré que toutes les parties concernées, y compris Volodimir Zelensky - qui n'est pas invité à ce sommet -, étaient proches d'un accord pouvant mettre fin à un conflit entamé il y a plus de trois ans et demi.

(Reportage Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou)