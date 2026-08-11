L'Ukraine signale une nouvelle vague d'attaques russes, cinq morts à Zaporijjia

(Actualisé tout du long avec bilan et précisions)

Cinq personnes ont été tuées et vingt autres blessées dans des attaques menées par la Russie dans la nuit de lundi à mardi contre la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, ont dit les autorités locales, tandis que la capitale Kyiv a également été visée par des vagues de missiles russes.

Des missiles et des bombes ont été lancés par l'armée russe contre Zaporijjia, a écrit le gouverneur régional Ivan Fedorov sur la messagerie Telegram, via laquelle il a publié des images montrant des bâtiments et des véhicules incendiés.

Les sirènes d'alerte ont retenti à plusieurs reprises, aux premières heures de la nuit, à Zaporijjia ainsi qu'à Kyiv.

L'administration militaire de la capitale ukrainienne a déclaré que des entrepôts ont été incendiés dans le centre-ville et qu'une personne a été blessée dans des attaques russes.

Des équipes de secours ont été dépêchées dans un quartier central de Kyiv, a dit le maire Vitali Klitschko.

(Ron Popeski; version française Jean Terzian)