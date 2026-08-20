L'Ukraine signale une attaque russe aux missiles balistiques contre Kyiv

La Russie a lancé tôt jeudi une attaque de missiles balistiques contre Kyiv, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.

Plus d'une dizaine d'explosions ont été entendues, selon un témoin.

Vitali Klitschko a dit que trois quartiers de Kyiv avaient été visés et que des incendies s'étaient déclarés dans des immeubles.

Quatre personnes ont été blessées et d'autres étaient prisonnières dans un abri, a-t-il indiqué sans fournir plus de détails.

(Daniel Flynn et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud)