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L'Ukraine signale une attaque russe aux missiles balistiques contre Kyiv
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 00:46
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La Russie a lancé tôt jeudi une attaque de missiles balistiques contre Kyiv, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.

Plus d'une dizaine d'explosions ont été entendues, selon un témoin.

Vitali Klitschko a dit que trois quartiers de Kyiv avaient été visés et que des incendies s'étaient déclarés dans des immeubles.

Quatre personnes ont été blessées et d'autres étaient prisonnières dans un abri, a-t-il indiqué sans fournir plus de détails.

(Daniel Flynn et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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