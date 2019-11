L'Ukraine, refuge inattendu des leaders de Daech en exil

L'arrestation récente à Kiev d'un leader de l'État islamique que le monde croyait mort interroge sur la place de l'Ukraine dans le domaine terroriste. Selon un article du quotidien britannique The Independent, le pays serait devenu l'un des domiciles refuges des djihadistes de Daech en exil depuis leur départ de Syrie et d'Irak. Jusqu'à son arrestation, le 15 novembre dernier, lors d'une opération conjointe avec la CIA, le djihadiste Al Bara Chichani, originaire de Géorgie et considéré comme l'un des adjoints d'« Omar le Tchétchène », était supposé être mort.En réalité, il s'avère qu'il aurait vécu tranquillement pendant deux ans en Ukraine, sans être inquiété des autorités. Selon les précisions des services de renseignements ukrainiens, le SBU, l'homme aurait même continué de coordonner des opérations terroristes depuis Kiev. Une situation rendue possible en raison des failles qui peinent à être résolues dans le système juridique et policier de l'Ukraine. Selon un ancien agent des services de renseignements britanniques, les premiers bénéficiaires de ces failles sont d'ordinaire les réseaux de crime organisé, mais ce régime laxiste a aussi permis aux terroristes d'en profiter.Pourquoi l'Ukraine ?Et cela ne semble pas inquiéter outre mesure les autorités locales. Le trafic de faux passeports ne connaît pas de crise, malgré l'introduction, en 2015, des passeports biométriques. Les acteurs sont moins nombreux, mais les passeports...