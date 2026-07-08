L'Ukraine poursuit ses attaques contre la "flotte fantôme" russe

(Actualisation avec précisions aux paragraphes 6,7 et 8)

Des drones ukrainiens ont frappé neuf pétroliers de la "flotte fantôme" russe en mer d'Azov, a déclaré mercredi le commandant des forces de drones de Kyiv.

Au cours des dernières 72 heures, 19 navires-citernes au total ont été touchés, a précisé Robert Brovdi dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram.

Ces pétroliers font partie de la "flotte fantôme" russe qui achemine du carburant vers la Crimée, l'Ukraine intensifiant ses efforts pour isoler la péninsule occupée par la Russie.

L'armée ukrainienne a multiplié ces dernières semaines les attaques contre les infrastructures logistiques et énergétiques en Crimée, provoquant des pénuries de carburant et poussant les autorités à déclarer l'état d'urgence dans la péninsule, annexée par la Russie en 2014.

D'autres régions russes ont été visées la nuit dernière. Le gouverneur de l'oblast de Saratov, Roman Boussargine, a dit sur Telegram qu'une attaque de drones ukrainiens avait fait un mort, plusieurs blessés et endommagé des sites industriels civils.

Dans des communiqués distincts, l’état-major ukrainien et les forces spéciales ont indiqué que des drones avaient frappé les raffineries de pétrole TANECO et TAIF-NK à Nijnekamsk, au Tatarstan, et fait plusieurs blessés.

La base aérienne militaire de Borisoglebsk, dans la région de Voronej a aussi été la cible de frappes.

La société russe Gazprom a déclaré que des drones avaient également attaqué la station de pompage de Krasnodarskaya, qui permet d’acheminer du gaz vers la Turquie via le gazoduc Blue Stream.

Dans la région méridionale de Rostov, le gouverneur Iouri Sliousar a dit sur Telegram que deux pétroliers avaient été endommagés dans la baie de Taganrog, en mer d'Azov. Il a précisé que les navires, qui faisaient route vers Rostov-sur-le-Don, étaient vides et que deux personnes avaient été blessées.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 415 drones ukrainiens au cours des 12 dernières heures.

Les autorités locales ukrainiennes ont pour leur part dit que la Russie avait lancé aux premières heures de mercredi des attaques de missiles contre Kyiv et d'autres villes du pays, faisant trois morts.

(Anna Pruchnicka, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)