L'Ukraine pas avertie de nouvelles frappes russes, qui ont fait trois morts - Zelensky

(Actualisé avec nouveau bilan, déclaration de Volodimir Zelensky sur l'absence d'avertissement des frappes)

La Russie a de nouveau frappé Kyiv et ses environs sans que l'Ukraine n'ait été prévenue au préalable, a déclaré le président du pays Volodimir Zelensky, précisant que ces attaques avaient visé des infrastructures énergétiques, privant de ce fait plus de 550.000 foyers d'électricité.

La Russie a lancé 16 missiles balistiques sur la capitale ukrainienne, ainsi que plus de 200 drones, l'attaque s'étendant de Kharkiv et Dnipro, dans l'est du pays, jusqu'à Odessa au sud et dans les régions de Volhynie et de Rivne à l'ouest.

Plus de 10 infrastructures énergétiques ont été endommagées, a poursuivi Volodimir Zelensky. Trois personnes ont été tuées : une à Kyiv et deux à Kryvyï Rih, ont dit de leur côté les autorités régionales.

"Une nouvelle attaque russe avec des missiles balistiques s'est déroulée en plusieurs vagues cette nuit et, une fois de plus, nos partenaires ne nous ont pas donné d'alerte précoce", a dit le président ukrainien sur la messagerie Telegram.

"Lorsque les livraisons de missiles destinés à la défense aérienne de l'Ukraine sont bloquées et que de son côté la Russie bénéficie d'allègements ou de reports de sanctions, cela revient malheureusement à un déni de réalité de la part de nos partenaires", a poursuivi Volodimir Zelensky.

Dimanche, il avait pourtant déclaré que les Etats-Unis, après une brève pause, avaient repris le partage de renseignements avec l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre les attaques de missiles russes.

L'Ukraine s'appuie sur les renseignements satellitaires américains pour repérer les missiles tirés quotidiennement par la Russie contre ses villes.

Le ministère de la Défense russe a déclaré de son côté que ses forces avaient mené une "frappe massive" sur Kyiv et sa région, précisant que cette attaque a visé des sites militaro-industriels, des centres de données ainsi que des entrepôts de missiles de croisière et de drones.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la levée de plusieurs sanctions, restrictions et droits de douane visant la Russie. Et, il y a une semaine, il annoncé un accord, conclu entre Washington et Moscou, concernant l'approvisionnement en diesel.

Le maire de Kyiv Vitali Klitschko a précisé que les frappes russes avaient touché une station de métro, un immeuble résidentiel de 25 étages, des bâtiments non résidentiels et un établissement médical.

(Olena Harmash, avec la contribution de Lina Golovnya et de Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian et Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)