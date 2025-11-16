L'Ukraine négocie avec la Russie un nouvel échange de 1.200 prisonniers

L'Ukraine négocie la reprise des échanges de prisonniers avec la Russie, espérant la libération rapide de 1.200 ressortissants, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky.

"Nous comptons sur la reprise des échanges", a déclaré le chef de l'Etat dans un message vidéo sur la plateforme Telegram. "De nombreuses réunions, négociations et conversations téléphoniques sont actuellement consacrées à cela", a-t-il dit.

La Russie n'a fait aucun commentaire.

Après des consultations entre Kyiv, la Turquie et les Emirats arabes unis, "les parties ont accepté de revenir aux accords d'Istanbul", a déclaré Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale ukrainien.

Ces accords, obtenus grâce à une médiation turque en 2022, fixent les règles pour de vastes échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie et ont déjà permis la libération de milliers de ressortissants des deux pays, civils ou militaires.

"Nous travaillons sans relâche pour que les Ukrainiens qui doivent sortir de captivité puissent célébrer Noël et le Nouvel an chez eux", a assuré Roustem Oumerov dans un message sur Telegram.

