L'Ukraine n'est pas un obstacle à la paix, dit Zelensky après des commentaires de Trump

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi que Kyiv n'était pas un obstacle à la paix, rejetant des commentaires effectués la veille par son homologue américain Donald Trump, qui l'a accusé d'être la raison de l'impasse dans les négociations avec Moscou.

"Nous avons discuté des travaux diplomatiques avec l'Amérique", a dit Volodimir Zelensky à propos d'un entretien téléphonique qu'il a eu dans la journée avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. "L'Ukraine n'a jamais été, et ne sera jamais, un obstacle à la paix", a-t-il ajouté dans une allocution vidéo quotidienne.

Au cours d'une interview à Reuters mercredi, Donald Trump a dit penser que l'Ukraine était moins disposée que la Russie à conclure un accord de paix. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les négociations qu'il chapeaute n'ont pas abouti jusqu'à présent, le président américain a répondu: "Zelensky".

Les attaques à répétition menées par la Russie contre des sites énergétiques ukrainiens et d'autres cibles montrent que Moscou ne veut pas la paix, a dit jeudi Volodimir Zelensky.

Il a cité les missiles et drones russes, et la volonté de Moscou de "détruire l'Ukraine" comme "preuves évidentes que la Russie n'est pas intéressée du tout par des accords".

Le porte-parole du Kremlin a déclaré dans la journée que Moscou partageait l'avis de Donald Trump selon lequel Volodimir Zelensky faisait entrave à un accord. Le président Vladimir Poutine et les négociateurs russes demeurent ouverts aux discussions, a ajouté Dmitry Peskov.

Volodimir Zelensky a promis que Kyiv mènerait des efforts diplomatiques plus intenses.

Le président ukrainien et son homologue américain ont connu des hauts et des bas dans leur relation, alors que leur première rencontre, en février dernier à la Maison blanche, avait donné lieu à une vive altercation devant les caméras, Volodimir Zelensky ayant alors été pris à partie par Donald Trump et son vice-président JD Vance.

Depuis lors, les échanges entre les deux dirigeants semblent avoir été meilleurs.

(Ron Popeski et Yuliia Dysa; version française Jean Terzian)