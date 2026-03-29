L'Ukraine frappe à nouveau le port russe d'Oust-Louga

(Actualisé avec responsables russes, précisions sur l'attaque)

Le port russe d'Oust-Louga, l'un des principaux terminaux d'exportation de produits pétroliers du pays, a été endommagé dimanche lors d'une attaque de drone ukrainienne qui a déclenché un incendie, ont indiqué des responsables russes.

Kyiv a mené ce mois-ci une série d'attaques de drones contre les infrastructures russes d'exportation de brut et de carburant, visant les trois principaux ports pétroliers de l'ouest du pays : Novorossiïsk, sur la mer Noire, ainsi que Primorsk et Oust-Louga, sur la mer Baltique.

Ces attaques ont fortement perturbé les approvisionnements pétroliers provenant de la Russie, deuxième exportateur mondial de pétrole, survenant alors que les prix du brut dépassent les 100 dollars le baril en raison de la guerre en Iran et, plus largement, au Moyen-Orient.

Le gouverneur de la région de Léningrad, dans le nord de la Russie, a déclaré que des vagues de drones ukrainiens avaient visé la zone et qu'un incendie s'était déclaré dans le port d'Oust-Louga, déjà touché par des drones mercredi.

Ce port, exploité par l'entreprise russe Transneft, traite environ 700.000 barils par jour d'exportations de pétrole et, selon des sources, a expédié 32,9 millions de tonnes de produits pétroliers en 2025.

L'agence de sécurité ukrainienne SBU a indiqué que des drones de longue portée avaient frappé un terminal pétrolier à Oust-Louga, ajoutant dans un communiqué que la frappe avait provoqué des "dégâts importants" et un incendie sur le site.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat l'ampleur des dégâts.

(Reportage Dan Peleschuk, version française Gilles Guillaume et Benjamin Mallet)