L'Ukraine fait face à une attaque russe, dit le maire de Kyiv

Les défenses aériennes ukrainiennes sont mobilisées et la capitale tente vendredi de repousser une attaque russe en cours, a déclaré vendredi le maire Vitali Klitschko.
De multiples explosions ont été entendues dans Kyiv, ont rapporté des journalistes de Reuters, tandis que la population s'est mise à l'abri.
Selon l'armée de l'air ukrainienne, des missiles se dirigent vers la ville.
(Reportage bureau de Kyiv; rédigé par Anna Pruchnicka; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)
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