L'Ukraine exhorte les États-Unis à sanctionner les entités qui soutiennent le concurrent russe de Starlink

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(Ajout d'un commentaire de Sienik sur les Patriots et l'absence de réaction du Trésor aux paragraphes 4 et 5)

* L'envoyé ukrainien affirme que le réseau satellitaire Rassvet de Moscou connaît une expansion rapide

* Le réseau satellitaire devrait être opérationnel en 2027

* Autoriser le lancement de ce réseau fait courir de graves risques à l’Ukraine, selon l’envoyé

par Andrea Shalal

L’Ukraine exhorte les États-Unis à imposer des sanctions à plusieurs entités russes qui, selon elle, contribuent au développement du réseau satellitaire « Rassvet » de Moscou, présenté comme une alternative nationale au réseau « Starlink » de SpaceX, a déclaré mercredi son ambassadeur par intérim.

Denys Sienik, chef de mission adjoint à l’ambassade d’Ukraine à Washington, a déclaré aux journalistes que la Russie développait rapidement le réseau satellitaire « Rassvet », précisant que son objectif de mise en service en 2027 ferait peser de graves risques sur l’Ukraine.

« S’ils lancent Rassvet d’ici fin 2026, ils seront en mesure de frapper en temps réel des cibles ukrainiennes sur notre territoire », a déclaré M. Sienik, ajoutant qu’il communiquerait au gouvernement américain et au Congrès des informations détaillées sur les entreprises et les individus que Kyiv accuse d’aider Rassvet.

«Si ces entités ne font pas l’objet de sanctions, cela permettra en réalité à la Russie de mener à bien ce programme, ce qui changera la donne », a déclaré M. Sienik. Il a également souligné le besoin urgent de l’Ukraine de disposer d’environ 300 missiles intercepteurs Patriot supplémentaires d’ici l’hiver, précisant que la Russie produisait plus de 100 missiles balistiques par mois.

Le ministère américain des Finances n’a pas immédiatement réagi à la demande de nouvelles sanctions formulée par l’Ukraine.

La Russie prévoit de mettre en service Rassvet, une version réduite du système Starlink d’Elon Musk, en 2027, a déclaré en juin Alexei Shelobkov, directeur général d’Iks Holding, la société chargée du développement de ce service. L’entreprise a lancé ses 16 premiers satellites en orbite basse en mars et prévoit d’en mettre 900 en orbite d’ici quelques années.

SpaceX compte actuellement plus de ⁠10.000 ​satellites en orbite. Starlink est ​interdit en Russie, et l’utilisation de ses équipements est passible ​d’amendes.

Les pays occidentaux ont pris pour cible l’infrastructure sous-jacente aux efforts de communication spatiale de la Russie, mais des lacunes subsistent. Kyiv fait pression sur Washington pour qu’il étende les sanctions à un groupe plus large d’entreprises et de particuliers russes.

L’Ukraine fait pression pour obtenir un accès à une couverture Internet par satellite Starlink étendue afin de pouvoir frapper les lanceurs de missiles balistiques russes situés à l’intérieur du territoire russe , une position soutenue la semaine dernière par le président finlandais Alexander Stubb .

PÉNURIE DE SYSTÈMES DE DÉFENSE AÉRIENNE

À l’approche de l’hiver, l’Ukraine souffre d’une grave pénurie de moyens de défense aérienne pour repousser les missiles balistiques russes, et les responsables de Kyiv estiment que l’activation de Starlink au-dessus du territoire russe l’aiderait à cibler les lanceurs russes qui tirent ces missiles.

M. Sienik s’est également interrogé sur l’absence de réaction américaine lorsque des frappes russes ont touché des entreprises américaines en Ukraine, affirmant que les plaintes des États-Unis concernant les frappes ukrainiennes qui avaient touché des biens américains en mer Caspienne avaient conduit à une coopération plus étroite et à un ciblage plus précis.

Mais Washington est resté silencieux dans ses messages à l’adresse de Moscou lorsque des entreprises américaines en Ukraine ont été touchées, et les responsables se sont même montrés réticents à nommer les sociétés concernées, a-t-il ajouté.

M. Sienik a publié la semaine dernière des informations détaillées sur les entreprises américaines touchées par des missiles russes en Ukraine, notamment des bureaux de Boeing, Flex et Bunge. Une usine Coca-Cola dans la région de Kyiv a également été touchée en septembre, ainsi qu’un centre logistique desservant McDonald’s, a-t-il indiqué dans son message sur X.

« Ce n’est pas une coïncidence: la Russie sait très bien ce qu’elle fait en attaquant des entreprises ordinaires opérant en Ukraine, soutenues par des investissements américains et répondant aux besoins des civils », a-t-il écrit.

« Si la Russie doit être privée de la possibilité de causer davantage de morts et de destructions par des sanctions sévères, l’Ukraine doit disposer de capacités de défense aérienne suffisantes pour se protéger, mais aussi pour garantir la sécurité des entreprises américaines opérant et investissant en Ukraine. »