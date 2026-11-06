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L'Ukraine doit s'adapter au nouveau paysage politique américain, dit Zelensky
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 00:19

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L'Ukraine doit s'adapter aux nouveau paysage politique américain issu des élections de mi-mandat aux Etats-Unis afin de nouer le dialogue et de répondre à ses besoins, a dit jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"L'Ukraine doit avancer vers la nouvelle infrastructure politique aux Etats-Unis", a dit Volodimir Zelensky à la chaîne de télévision ukrainienne TSN.

"Nous devons agir rapidement. Il ne fait aucun doute que nous devons fédérer le soutien bipartisan dont nous bénéficions. Compte tenu du changement de rapport de forces, nous devons nouer le dialogue de la bonne manière. Je pense que nous avons les moyens de renforcer le soutien (à l'Ukraine)."

La priorité de Kyiv est de renforcer les défenses aériennes, notamment en assurant des livraisons de missiles pour les systèmes de défense aérienne américains Patriot.

"Si nous ne résolvons pas la question (des systèmes) Patriot, ce sera très difficile pour nous", a déclaré le dirigeant ukrainien. "Elle pourrait être réglée par l'Europe, par certains pays en dehors de l'Europe et bien sûr, par les Etats-Unis."

Le département d'Etat américain a annoncé la semaine dernière avoir approuvé la vente de 500 missiles Patriot PAC-3 à l'Ukraine. Les missiles ne devraient toutefois pas être livrés avant le début des années 2030.

(Ron Popeski et Bogdan Kochubey; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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